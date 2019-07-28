الإمارات تزود مستشفى "حيس" بمستلزمات طبية لمواجهة "الكوليرا"

زودت دولة الإمارات مستشفى"حيس" في الساحل الغربي اليمني بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية لمعالجة الحالات المرضية الناتجة عن انتشار وباءي الكوليرا والملاريا في مدينة حيس وعدد من المناطق المجاورة لها.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي إن "الهلال تلقى نداء استغاثة من مكتب الصحة بحيس، لتوفير مساعدات علاجية عاجلة لمواجهة الأعداد المتزايدة من حالات الإصابة بوباء الكوليرا. وتمت تلبية هذا النداء من خلال توفير كميات كبيرة من الأدوية اللازمة لمعالجة الحالات المرضية التي تأتي إلى مستشفى حيس، من داخل المدينة ومناطق أخرى تابعة للمديرية".

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من جهته، أوضح الدكتور وائل حمنة مدير مستشفى حيس العام أن دولة الإمارات قامت بإنقاذ المواطنين من خطر وباء الكوليرا، من خلال كمية العلاجات التي وصلت في الوقت المناسب، مضيفاً أن هذا الموقف الإنساني وهذا الدعم السخي سيعمل على مواجهة خطر وباء الكوليرا، وغيره من الأمراض والأوبئة الأخرى التي تشكل خطراً على حياة اليمنيين.

وعبر عدد من أهالي مدينة حيس عن الشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم السخي في مجالات الصحة والتعليم وغيرهما من المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية.

كانت هيئة الهلال سيرت أكثر من 50 قافلة دوائية للمديريات المحررة في الساحل الغربي خلال النصف الأول من عام التسامح وقامت بترميم وتأهيل وإنشاء وتأثيث 26 مركزاً صحياً وأطلقت ست حملات صحية وتوعوية وواصلت العيادات المتنقلة تقديم خدماتها الصحية لتصل إلى 130 قرية نائية في الساحل الغربي، استفاد من الخدمات الصحية التي تقدمها 849 ألف مواطن يمني على امتداد الساحل.