قرقاش: التصريح التركي للصحافة القطرية لا يستحق الرد

علق معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الإمارات والسعودية الشقيقة للصحافة القطرية. وقال إنه لا يستحق الرد. وكتب معاليه في تغريدة، اليوم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الإمارات والسعودية الشقيقة للصحافة القطرية لا يستحق الرد. كيف تدعي أنك تنهي عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟".

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