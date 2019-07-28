453 مليون دولار امريكي أرباح مجموعة البنك العربي في النصف الأولمن عام 2019 وبنسبة نمو 4%

واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق النتائج الايجابية خلال العام 2019 والتي تجسدت من خلال نمو صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات لتبلغ 453 مليون دولار كما في 30 حزيران 2019 مقارنة مع 436 مليون دولارامريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 4%. كما حافظ البنك على قاعدة راسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية8.7 مليار دولار أمريكي.



بلغت التسهيلات الائتمانية26.2 مليار دولار أمريكي كما في 30 حزيران 2019 بالمقارنة مع 25.5 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت3%، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 3% لتصل الى 34.1مليار دولار امريكي بالمقارنة مع 33 مليار دولار امريكي كما في 30 حزيران 2018.



وفي تعليقه على النتائج الايجابية للبنك، أكد السيد صبيح المصري – رئيس مجلس الادارة على قدرة البنك على تحقيق النمو المستدام من خلال تعامل البنك بنجاح مع مختلف الظروف والتأقلم مع المستجدات والمتغيرات وخاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تمر به المنطقة، بالاضافة الى إعتماد المجموعة على اسس مصرفية متينة و سياسه ائتمانية حصيفة ومحافظة.

ومن جهته، أكد السيد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي بان الاداء التشغيلي الجيد للبنك مكنه بالنمو بارباحه التشغيلية بنسبة 5% لتصل الى 698.7 مليون دولار امريكي كما في 30 حزيران 2019 نتيجة كفاءة توظيفاته والتنوع في المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها، حيث نمت صافي الفوائد المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 5% بالاضافة الى كفاءة ضبط مصاريفه التشغيلية لتصبح نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) 38%.

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واكد السيد نعمه صباغ على متانة المركز المالي للبنك نتيجة استمرار البنك في الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 76.9% بالاضافة الى تعزيز جودة محفظة التسهيلات الائتمانية مع الاحتفاظ بمعدل تغطية وصل الى اكثر من 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.8%.



وفي الختام أشاد السيد صبيح المصري بمركز البنك العربي الرائد في مجال الخدمات المصرفية محليا واقليميا مؤكدا استمرار البنك بالمحافظة على تحقيق أفضل النتائج.

وتجدر الاشارة هنا الى أن البنك العربي حصل مؤخراً على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 من مجلة يوروموني العالمية – لندن، كما وحصل البنك أيضاً على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 وللعام الرابع على التوالي، من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية - نيويورك.