مهرجان ليوا للرطب يكرم الفائزين في مسابقات نخبة الرطب والمجسم التراثي والمزرعة النموذجية

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب 2019، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الفائزين في مسابقات اليوم الأخير من المهرجان، والمتمثلة في مسابقة الظفرة لنخبة الرطب، ومسابقة المزرعة النموذجية بفئاتها الثلاث (المحاضر الشرقية، المحاضر الغربية، مدن منطقة الظفرة)، وأجمل مجسم تراثي، كما كرمت مختلف الجهات المشاركة في المهرجان.

وشهد حفل التتويج اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والسيد عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، والسيد عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة.

وقد أسفرت نتائج مسابقة مزاينة الظفرة لنخبة الرطب عن فوز محمد سعيد سالم المرر بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي، المركز الثالث محمد أحمد دمينه المنصوري، المركز الرابع منصور علي سلمان محمد المزروعي، المركز الخامس أحمد سيف محمد الفلاسي.

أما في مسابقة المزرعة النموذجية لفئة المحاضر الشرقية فقد فاز بالمركز الأول سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي، وفي المركز الثالث هلال خميس سعيد المريخي، فيما تم حجب المركز الثاني والرابع والخامس.

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وفي فئة المحاضر الغربية فاز بالمركز الأول فارس عيسى فارس المزروعي، وجاء في المركز الثاني ناصر نخيره ناصر الخيلي ، المركز الثالث ظبيه الحاي خلفان المزروعي، المركز الرابع مريم سلمان محمد المزروعي، المركز الخامس محمد مطر خميس خلفان المزروعي.

وفي فئة محاضر مدن منطقة الظفرة تم حجب المركز الأول والثاني والخامس، وجاء في المركز الثالث مجدة غنيم عبدالحميد من مدينة غياثي، وفي المركز الرابع أحمد محمد راشد حفيظ المزروعي من مدينة غياثي.

وفي مسابقة أجمل مجسم تراثي تم حجب المراكز الثلاث الأولى (الأول والثاني والثالث)، وجاءت في المركز الرابع العبده علي مرشد المرر، والخامس دانه عيسى فارس المزروعي.

كما توجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في مسابقة أجمل مخرافة (سلة رطب)، حيث حصدت عيدة سهيل هلال المزروعي المركز الأول، وفي المركز الثاني هلال سهيل المزروعي، وفي المركز الثالث غبيشه عبدالله براك المزروعي، والمركز الرابع علياء راشد محمد المزروعي، والمركز الخامس دانه عيسى فارس المزروعي.