شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية برئاسة معالي سارة عوض عيسى مسلم. ونص القرار على عضوية كل من مريم عيد المهـيري نائباً للرئيس، وعامر حسين محمـد الحمادي، واللواء علي خلفان الظاهـري، وغنام بطي خليفة المزروعي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.