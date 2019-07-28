محمد بن زايد يعيد تشكيل مجلس أمناء جامعة محمد الخامس/أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة محمد الخامس/ أبوظبي برئاسة سعادة الدكتور محمد مطر سالم بن عابد الكعبي. ونص القرار على عضوية كل من أصحاب السعادة والسادة: د. محمد يوسف حسن محمد بني ياس ود.كريمة مطر راشد بن يلييل المزروعي ود. سعيد امزازي، ومحمد غاشي ود. جمال الدين الهاني. اقرأ أيضاً... محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية

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