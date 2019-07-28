الإمارات تواصل إغاثة محافظة الضالع اليمنية

تواصل دولة الإمارات تسيير قوافل الإغاثة والإيواء وشحنات الأدوية والمستلزمات الطبية لمحافظة الضالع اليمنية عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتقوم السلطة المحلية في محافظة الضالع ممثلة في المحافظ اللواء علي مقبل باستقبال القوافل الإغاثية والإشراف على توزيعها للمستحقين بشكل مباشر عبر الفريق التطوعي التابع للهلال الأحمر الإماراتي.

وثمن محافظ الضالع جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم المحافظة وإغاثة سكانها.

وأكد أن الهلال الأحمر الإماراتي كان سباقاً في تقديم العون والمساعدة لمستشفى النصر العام، الذي يعد المرفق الصحي الوحيد، الذي يقدم خدماته لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها.

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وأشار إلى أن شحنات المساعدات الدوائية والطبية، أسهمت بشكل كبير في استمرارية عمل المشفى ومواصلة تقديم خدماته رغم الظروف الصعبة.

وتكلل الدعم المقدم من دولة الإمارات في الجانب الصحي بتسليم مكتب الصحة بالضالع شحنة أدوية ومستلزمات طبية عبر المركز الوطني للامداد الدوائي التابع لوزارة الصحة اليمنية.

كما تم تزويد مستشفى النصر العام بعدد 655 اسطوانة أكسجين، ودعمه بأدوية ومستلزمات طبية على أربع مراحل، إلى جانب إنشاء وتجهيز وتزويد المستشفى الميداني بالضالع بالأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.

واستهدفت المواد الغذائية والإيوائية أسر الشهداء والنازحين والمتضررين من مختلف مناطق محافظة الضالع حيث تم تقديم أكثر من 26 ألف سلة غذائية استفاد منها ما يقارب 184 ألف نسمة وتوزيع 1800 كسوة عيد لأسر الشهداء بالضالع وتوزيع 20 براد ماء إلى جانب تقديم 430 خيمة و65 خزان مياه.