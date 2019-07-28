تراجع الهجمات الإلكترونية في الدولة بأكثر من 34 %

تراجع عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الدولة بنسبة 34.3 %، خلال النصف الأول من العام 2019، وذلك وفق أحدث الإحصائيات التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد الهجمات المسجلة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري، وصل إلى 151 هجمة مقارنة مع 230 هجمة في الفترة ذاتها من العام 2018.

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وصنف الرصد الذي تصدره الهيئة 67 هجمة، ضمن فئة ذات الآثار الشديدة أو الحادة و40 هجمة منخفضة، فيما وصل عدد الهجمات ذات الأثر المتوسط 37 هجمة، وبحسب الهيئة فقد كان أخطر البرامج الخبيثة خلال شهر يونيو الماضي برنامج "دراهوكيك" واختراقات نقطة ضعف الفلاش غير المعروفة واختراقات "اوركيل ويب لوجيك".

وعلى صعيد إحصائيات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق، فقد بلغ عددها خلال شهر يونيو 53 منها 31 فحص ثغرات و22 اختبار اختراق، ووصل عدد الإصابات 28634 في دبي و12617 في أبوظبي و8187 في الشارقة و3619 في العين و3861 في عجمان و1055 في الفجيرة و91 في رأس الخيمة.

وفي إطار دورها التوعوي، فقد نصحت الهيئة جميع المستهلكين بفحص دائم لملحقات البريد الإلكتروني مع برامج فيروسات محدثة قبل فتحها والتحقق من مرسل البريد الإلكتروني، قبل فتحه وعدم إعادة إرسال رسائل البريد غير المرغوب بها وحذفها وعدم النقر على الروابط المشبوهة.