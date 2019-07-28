كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 10 آلاف درهم غرامة مخالفة قانون مروري جديد في أبوظبي

أعلنت السلطات المرورية في أبوظبي خلال مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق من هذا الأسبوع عن مجموعة جديدة من الغرامات التي سيتم تنفيذها بعد تطبيق نظام الرسوم الإلكترونية الجديد في العاصمة.

وأعلنت دائرة النقل في أبوظبي رسمياً عن تطبيق نظام بوابات التعرفة المرورية، وسيمر سائقو السيارات الذين يدخلون أو يخرجون من العاصمة عبر البوابات التي سيتم إنشاؤها في أربعة مواقع مختلفة. سيتم تفعيل النظام من 15 أكتوبر من هذا العام.

وتبلغ غرامات المرور لعبور بوابة الرسوم مع سيارة غير مسجلة، بعد فترة السماح لعشرة أيام، 100 درهم لليوم الأول، و 200 درهم لليوم الثاني، و 400 درهم لليوم الثالث، بحد أقصى 10 آلاف درهم، بحسب موقع إم إس إن.

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إن عبور البوابات دون وجود رصيد كاف في حساب المستخدم للمركبات المسجلة خارج أبو ظبي وبعد انتهاء المهلة المحددة، سيؤدي إلى دفع غرامة قدرها 50 درهماً كل يوم.

وفي حالة قيام المستخدمين بالعبث بلوحة ترخيص السيارة لغرض واضح وهو التهرب من دفع الرسوم، تكون الغرامة 10 آلاف درهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن التسبب في إتلاف أي من أجهزة الدفع الإلكتروني أو البوابات، سيؤدي إلى غرامة قدرها 10،000 درهم.