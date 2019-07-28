نيابة عن رئيس الدولة.. حاكم الفجيرة يحضر مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي

تونس (وام) نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

ونقل سموه تعازي صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى فخامة محمد الناصر، الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية في وفاة الرئيس التونسي الراحل.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه أمس، في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل بالقصر الرئاسي في قرطاج، بحضور عدد من الملوك ورؤساء الدول والأمراء ورؤساء الحكومات ووزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى لدولهم.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وعائلته جميل الصبر والسلوان.

شارك في تقديم واجب العزاء إلى جانب سموه، سيف سلطان السماحي، مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وراشد محمد المنصوري، سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية.

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