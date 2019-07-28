دبي تكشف عن شعار المؤتمر الدولي للفضاء 71

دبي (الاتحاد)

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء، عن الشعار الفائز في مسابقة تصميم شعار إبداعي للدورة 71 من المؤتمر الدولي للفضاء 2020، الفعالية الأكبر في قطاع الفضاء التي تجمع النخب وصناع القرار من حول العالم، والتي ستستضيفها دبي لأول مرة في العالم العربي، في أكتوبر من العام المقبل، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وشارك في مسابقة تصميم شعار «المؤتمر الدولي للفضاء 2020»، أكثر من 500 مبدع ومصمم من مصر والأردن والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليونان وفرنسا والسويد والصين والمكسيك والمجر بالإضافة إلى العديد من الدول حول العالم، وتم ترشيح 15 تصميماً من بين التصاميم المقدمة، ومن ثم اختيار التصميم النهائي الفائز من بينها للمصممة حنان سيف، من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتكون الشعار- الذي تم اختياره من اللجنة المتخصصة للدورة 71 من المؤتمر الدولي للفضاء 2020- من تصميم إبداعي لبرج خليفة باللون الأزرق الفاتح، وأحرف IAC وهي اختصار لInternational Astronautical Congress، وفي أسفل التصميم كُتب DUBAI 2020. وستحصل الفائزة على جائزة نقدية، بالإضافة إلى بطاقة دعوة لحضور فعاليات «المؤتمر الدولي للفضاء 2020».

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «كان الهدف من إطلاق مسابقة تصميم شعار«المؤتمر الدولي للفضاء 2020»، هو إشراك مختلف التخصصات، ومنها الإبداعية والفنية في أكبر وأهم مؤتمر فضائي على مستوى العالم، والذي يجمع كبار الخبراء والمتخصصين من قطاع الفضاء».

وأكد أن تنظيم «المؤتمر الدولي للفضاء 2020» يأتي في إطار رؤية مركز محمد بن راشد للفضاء لإبراز مركز الإمارات العربية المتحدة عالمياً في قطاع الفضاء وهذا ما يعكسه شعار الدورة الـ71.

وأضاف: سعداء بالثقة التي منحنا إياها «الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية» وملتزمون بتقديم فعالية عالمية بكل المقاييس تساهم بتطوير قطاع الفضاء محلياً وعالمياً من خلال تبادل الأفكار والخبرات».

وتابع: حريصون في مركز محمد بن راشد للفضاء على الاستفادة من المواهب المبدعة، وتشجيع الأفراد من مختلف القطاعات على الاهتمام بقطاع الفضاء لما له من أهمية في تحقيق رؤية الإمارات لتطوير اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار».

وقال سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ورئيس لجنة استضافة المؤتمر: إن المسابقة شارك فيها مبدعون من مختلف الجنسيات على مستوى العالم، وقدموا تصاميم مميزة ومبتكرة، وتم اختيار الشعار الفائز لمصممة من الإمارات، والذي عبر عن رؤية دبي المستقبلية، ومكانتها الدولية في استضافة مؤتمرات على مستوى مرموق، وذلك بحسب تقييم اللجنة المختصة.

وأوضح، بأن المؤتمر الدولي للفضاء 2020، هو أكبر مؤتمر متخصص في قطاع الفضاء على مستوى العالم، وينظمه «الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية» سنوياً بالتعاون مع «الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية» و«المعهد الدولي لقانون الفضاء» في إحدى الدول المنضوية تحت الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، وقد نجح مركز محمد بن راشد للفضاء في الحصول على استضافة الدورة 71 من المؤتمر للعام 2020 في إمارة دبي، نظراً للتطورات الكبيرة التي تشهدها الدولة في قطاع الفضاء في الإمارات ولسجل دبي المشرّف في مجال استضافة أهم المؤتمرات والفعاليات العالمية».