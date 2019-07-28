نهيان بن مبارك يحضر أفراح بن رحمة الشامسي

العين (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد حمد بن رحمة الشامسي، بمناسبة زفاف نجله «مانع» إلى كريمة أحمد مانع بن رحمة الشامسي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة زاخر للأفراح الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ سرور بن سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بالركاض العامري، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ووجهاء القبائل. وتضمن الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض منوعة.

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