وفد «مجلس بني ياس» يزور صرح زايد المؤسس

أبوظبي (وام)

زار وفد من «مجلس بني ياس» يتقدمه خالد بن طناف المنهالي صرح زايد المؤسس في إمارة أبوظبي، كمبادرة مجتمعية وطنية ضمن مبادرات المجلس.

واصطحب أحد اختصاصيي الجولات الثقافية لدى الصرح، الوفد في جولة تعرفوا خلالها على السمات الفذة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تجلت بوضوح في رحاب الصرح، وشاهد الوفد خلال الجولة في رحاب الصرح العمل الفني الثلاثي الأبعاد «الثريا» التي تعكس ملامح صوة الشيخ زايد من مختلف الزوايا بطريقة مبتكرة وتصميم فريد، والتي تتلألأ أشكالها الهندسية بشكل يحاكي نجوم السماء، ويعد أحد الأعمال الفنية الفريدة من نوعها.

كما تعرفوا خلال جولتهم على حب وشغف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للطبيعة والتزامه العميق بالمحافظة على البيئة وذلك في «الحديقة التراثية» التي تضم أنواعاً مختلفة من الأشجار والنباتات التي تشكل جزءاً من البيئة الطبيعية الغنية في الإمارات وشبه الجزيرة العربية.

وفي ختام الزيارة تجول الوفد في «الممشى» للتأمل في الكلمات الخالدة من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان المليئة بالحكمة التي تلهم الأجيال وتحكي قيمه النبيلة كقائد وإنسان، كما اطلعوا على الفيلم الذي يعرض مراحل بناء الصرح في «مركز الزوار».