الـ«فيري» يبدأ نقل الركاب بين دبي والشارقة

دبي (الاتحاد)

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس، خدمة النقل البحري عبر الفيري بين إمارتي دبي والشارقة بين محطتي الغبيبة ومربى الأحياء المائية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وتعد هذه أول خدمة للنقل البحري بين دبي والإمارات الأخرى. وتقدر الطاقة الاستيعابية للخط الجديد بنحو 1.3 مليون راكب سنوياً، ويمكن زيادتها حسب الحاجة. فيما تبلغ أسعار التذاكر 15 درهماً للاتجاه الواحد في الدرجة الفضية، و25 درهماً في الدرجة الذهبية، وستكون التعرفة مجاناً لأصحاب الهمم والأطفال دون خمس سنوات، فضلاً عن توافر خدمة «الواي فاي» مجاناً للركاب.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في «الهيئة»: إن عدد رحلات «الفيري» بين محطة الغبيبة للنقل البحري في دبي ومحطة مربى الشارقة للأحياء المائية، تصل إلى 42 رحلة يومياً بمعدل 21 رحلة في كل اتجاه، وسيجري توفير مواقف مجانية لمركبات المتنقلين مع خدمة حافلات داخلية في محطة مربى الشارقة. وأوضح الطاير أن «الهيئة» تمتلك 9 مراكب من «الفيري»، تعمل على 8 محطات هي: محطة الغبيبة، والمارينا مول، والجداف، والقناة المائية، وشارع الشيخ زايد، والواجهة المائية، ومراسي، وحي دبي للتصميم، وتتميز قوارب الفيري بأعلى معايير السلامة.