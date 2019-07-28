«لينكد إن» تقدم ورشة عمل في نادي دبي للصحافة

دبي (الاتحاد)

عقدت «لينكد إن» ورشة عمل حول تعلم أفضل الممارسات لتعزيز الحضور على منصة «لينكد إن» وبناء مسار وظيفي بشكل احترافي، وذلك بهدف تعريف المنتسبين على الأدوات العملية المتاحة لبناء حضورهم الإعلامي والترويج لأنفسهم، والاستفادة من الحضور الواسع للمنصة لطرح أفكارهم البناءة.

وأعرب مروان النمر، مدير القطاع العام في «لينكد إن» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن اعتزازه بالتعاون عبر المقر الإقليمي للشركة في دبي مع نادي دبي للصحافة في تقديم هذه الورشة وقال: «سعداء بهذا التعاون الذي يعكس اهتمامنا المشترك بهذه الفئة الواعدة، ونتطلع إلى أن يستفيد الشباب الإماراتي من منصتنا للدخول إلى عالم من الفرص غير المحدودة، لا لإيجاد الوظائف فحسب، بل أيضاً ليكونوا جزءاً من الحراك الذي تشهده الأسواق عبر نشاط الأفراد والمؤسسات على المنصة، وأيضاً من خلال النقاشات ضمن المجتمعات المتخصصة والعلاقات المهنية الاحترافية في منطقة الشرق الأوسط والعالم».

وثمن النمر هذه المبادرة وقال: «هناك الكثير من التساؤلات المهنية التي يمكن لمستخدم لينكد إن الإجابة عليها من خلال التفاعل بشكل محترف، والأهم من ذلك وتحديداً بالنسبة للشباب المقبلين على العمل الصحفي، فإن المنصة توفر مصدراً غنياً للمعلومات والبيانات».