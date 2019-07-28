«الصحة» تستقبل وفداً من شركة استرازينيكا

الشارقة (الاتحاد) قام وفد من شركة استرازينيكا العالمية بمرافقة الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، بهدف الاطلاع على مرافق المستشفى وأقسامه التخصصية ومستوى الخدمات العلاجية والتشخيصية.

واستعرض الدكتور يوسف محمد السركال مع نائب الرئيس التنفيذي العالمي لشركة استرازينيكا ورئيس مركز الابتكار الصحي في مدينة ووشي الصينية السيد ليون وانج، أثناء الجولة على مرافق المستشفى، التخصصات الطبية الحيوية ومستوى الخدمات الصحية الرائدة، المعتمدة على الابتكارات التقنية الرقمية والطبية، باستخدام أحدث الأجهزة والتكنولوجيا الذكية، مشيراً إلى أن المستشفى حقق إضافة نوعية لخدمات الوزارة الصحية برغم حداثة افتتاحه.

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