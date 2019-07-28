781 مؤمّناً عليه جديداً لدى «أبوظبي للتقاعد»

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

بلغ عدد المؤمّن عليهم الجدد في الربع الثاني من العام الجاري، لدى صندوق أبوظبي للتقاعد 781 مواطناً ومواطنة، وذكر الصندوق -في تقرير إحصائي أصدره مؤخراً- أن إجمالي عدد المؤمّن عليهم في الصندوق حتى نهاية شهر يونيو الماضي، بلغ 88 ألفاً و790 شخصاً، بينهم 49 ألفاً و647 مؤمّناً عليهم من الذكور (بنسبة 56%)، مقابل 39 ألفاً و143 مؤمناً عليهم من الإناث (بنسبة 44%).

وأظهر التقرير أن النصيب الأكبر للمؤمّن عليهم كان في القطاع الحكومي بإجمالي 58 ألفاً و292 مؤمناً عليهم (بنسبة 66%) من إجمالي عدد المؤمن عليهم في الإمارة، تلاه القطاع شبه الحكومي، إذ بلغ عدد المؤمّن عليهم فيه 22 ألفاً و493 (بنسبة 25%)، فيما بلغ عدد المؤمّن عليهم في القطاع الخاص، 8 آلاف و5 متقاعدين (بنسبة 9%) من إجمالي المؤمّن عليهم.

وفيما يتعلق بالمستحقين للمعاشات، ذكر الصندوق في التقرير الإحصائي أنه حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغ عددهم 9 آلاف و560 مستحقاً، يمثلون 3 آلاف و496 متقاعداً متوفياً، بينهم 8 آلاف و8 مستحقات من الإناث (بنسبة 84%) مقابل 1552 مستحقاً من الذكور (بنسبة 16%) من إجمالي عدد المستحقين.

وأضاف التقرير أن النسبة الأكبر من المستحقين هي لـ«بنات المتوفين» (48%)، يليها الأرامل بنسبة 33%، ثم أبناء المتوفين «الذكور» بنسبة 16%، والأب والأم (3%)، ثم الإخوة (0.19%) وأخيراً الأحفاد (0.5%)، موضحاً أن متوسط سن المستحقين يصل إلى 42 عاماً، بينما نسبة من يتقاضون الحد الأدنى للمعاش منهم تبلغ 5%.