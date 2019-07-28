«كليفلاند كلينك» يوعي بتليف الكبد

أبوظبي (الاتحاد) يسلّط الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» الضوء على أهمية زيادة الوعي المجتمعي حول مرض تليف الكبد، وهو مرض خطير ينجم عن مجموعة من العوامل المرتبطة بنمط حياة الإنسان، بما في ذلك الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لالتهاب الكبد 2019 الذي يصادف يوم 28 يوليو. وأوضح الدكتور شيفا كومار، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» أنه في معظم الحالات يمكن الوقاية من مرض تليف الكبد، إلا أنه لسوء الحظ، فإن هذا المرض يسمى أحياناً بـ«القاتل الصامت» لأن معظم الناس لا يشعرون بأي أعراض حتى مرحلة متأخرة يكون فيها قسم كبير من الكبد قد تضرر.

وقال د. كومار: «يعاني ملايين الأشخاص حول العالم أحد أنواع التهابات الكبد دون معرفة ذلك، ومع ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة ومرض السكري، يمكننا توقع المزيد من حالات تليف الكبد بين الناس حول العالم خلال العقد المقبل».

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