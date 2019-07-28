شرطة الشارقة تساعد هندياً «غرد» بنيته الإقدام على الانتحار

أحمد مرسي (الشارقة)

تواصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة مع شخص من الجنسية الهندية، نشر تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يؤكد خلالها أنه سيقدم على الانتحار «شنقاً» والتخلص من حياته، نظراً لظروف حياتية يمر بها.

وتعاملت القيادة مع التغريدة بصورة جدية، حيث توصلت لمقر إقامة الشخص، وهو في العقد الخامس من العمر، واستمعت إليه حول مشكلته الحياتية المالية، وتعرضه لضائقة خلال الفترات الماضية تسببت له في ضيق كبير، قرر على إثرها التخلص من حياته، وتم التحاور معه وإقناعه من خلال مختصين، ووعده بمساعدته بشتى الطرق القانونية في تجاوز أزماته والعدول عن فكرة التخلص من حياته.

وأوضحت أن مثل هذه الرسائل تؤخذ بعين الاعتبار وتتواصل خلالها القيادة والفرق الأمنية مع أصحابها بصورة سريعة وإقناعهم بضرورة إيجاد طرق أفضل لحل مشاكلهم ومساعدتهم وفق القانون على تجاوزها ووضع الحلول لها، وبالتالي عدولهم عن التخلص من حياتهم كطريقة لمواجهة أي مشكلة أو طارئ.

وأفادت القيادة بأنها سبق وأن أنقذت فتاة عشرينية، من إحدى الجنسيات الآسيوية، كانت تقيم مع أسرتها بمدينة الشارقة، بعد أن غردت أيضاً برسالة أنها على وشك الانتحار والتخلص من حياتها، حيث فاجأ الفريق الأمني بشرطة الشارقة، والد الفتاة وهم يطرقون باب مسكنه ليلاً كي يبلغوه أن ابنته المتواجدة بالمنزل على وشك الانتحار، وأنهم جاؤوا من أجل إنقاذها، حيث عثر على الفتاة وكانت في حالة من الاكتئاب الشديد، وأخبروها بأنهم جاؤوا لمساعدتها، وهو ما تم بالفعل.