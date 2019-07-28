الامارات | 88.7 ألف مواطن مؤمّن عليهم لدى «أبوظبي للتقاعد» حتى نهاية يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن 88.7 ألف مواطن مؤمّن عليهم لدى «أبوظبي للتقاعد» حتى نهاية يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف صندوق أبوظبي للتقاعد عن أن إجمالي عدد المواطنين المؤمّن عليهم لدى الصندوق، حتى نهاية شهر يونيو الماضي، بلغ 88 ألفاً و790 مؤمّناً عليهم، بعد زيادة عددهم بمقدار 781 مواطناً خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى زيادة عدد المواطنين المتقاعدين خلال الفترة ذاتها إلى 11 ألفاً و728 متقاعداً، فيما بلغ عدد المستحقين 9560.

وتفصيلاً، أفاد تقرير إحصائي أصدره، أخيراً، صندوق أبوظبي للتقاعد، بأن عدد المؤمّن عليهم الجدد، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغ 781 مواطناً ومواطنة، فيما تقاعد خلال الفترة نفسها 173 شخصاً، 76% منهم ذكور، مقابل 24% للإناث، بينهم 128 متقاعداً من القطاع الحكومي، و40 من القطاع شبه الحكومي، وأخيراً خمسة متقاعدين من القطاع الخاص.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد المؤمّن عليهم في الصندوق، حتى نهاية شهر يونيو الماضي، بلغ 88 ألفاً و790 شخصاً، بينهم 49 ألفاً و647 مؤمّناً عليهم من الذكور (بنسبة 56%)، مقابل 39 ألفاً و143 مؤمناً عليهم من الإناث (بنسبة 44%).

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي عدد جهات العمل المشتركة لدى الصندوق، حتى نهاية يونيو الماضي، 1306 جهات عمل، بينها 183 في القطاع الحكومي، (بنسبة 14%)، و106 في القطاع شبه الحكومي (بنسبة 8%)، و1017 جهة عمل بالقطاع الخاص (بنسبة 78%).

وفي ما يتعلق بتوزيع المؤمّن عليهم حسب القطاع، أظهر التقرير أن النصيب الأكبر كان للقطاع الحكومي بإجمالي 58 ألفاً و292 مؤمّناً عليهم (بنسبة 66%) من إجمالي عدد المؤمّن عليهم في الإمارة، تلاه القطاع شبه الحكومي، إذ بلغ عدد المؤمّن عليهم فيه 22 ألفاً و493 (بنسبة 25%)، فيما بلغ عدد المؤمّن عليهم في القطاع الخاص، 8 آلاف و5 متقاعدين (بنسبة 9%) من إجمالي المؤمّن عليهم.

وبحسب التقرير الإحصائي، بلغ إجمالي عدد المتقاعدين، حتى نهاية يونيو الماضي، 11 ألفاً و728 متقاعداً ومتقاعدة، بينهم 9457 متقاعداً من الذكور (بنسبة 81%)، مقابل 2271 متقاعدة من الإناث (بنسبة 19%) من إجمالي عدد المتقاعدين، مؤكداً أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ الأﺣﻴﺎء تصل إلى 69% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ عدد اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ لدى الصندوق، مقابل 31% متقاعدون لـ«الوفاة».

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وبلغ عدد المستحقين، حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، 9560 مستحقاً، يمثلون 3496 متقاعداً متوفياً، بينهم 8008 مستحقات من الإناث (بنسبة 84%) مقابل 1552 مستحقاً من الذكور (بنسبة 16%) من إجمالي عدد المستحقين.

ولفت إلى أن النسبة الأكبر من المستحقين هي لـ«بنات المتوفين» (48%)، تليها الأرامل بنسبة 33%، ثم أبناء المتوفين (الذكور) بنسبة 16%، والأب والأم (3%)، ثم الأخوة (0.19%) وأخيراً الأحفاد (0.5%)، موضحاً أن متوسط سن المستحقين يصل إلى 42 عاماً، بينما نسبة من يتقاضون الحد الأدنى للمعاش منهم تبلغ 5%.

وتوقّع صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي ارتفاع أعداد المؤمّن عليهم المسجلين لدى الصندوق، بحلول عام 2022 إلى 102 ألف و375 مواطناً ومواطنة في مختلف قطاعات العمل بالإمارة، وذلك وفقاً لنتائج الدراسات الاكتوارية التي يجريها الصندوق بشكل دوري.

كما توقعت دراسة استشرافية لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، زيادة عدد المواطنين المسجلين في نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، إلى 169 ألفاً و163 مواطناً بحلول عام 2040.

«معاشات أبوظبي» يتوقع ارتفاع أعداد المؤمّن عليهم بحلول عام 2022.

متوسط سن المستحقين يصل إلى 42 عاماً، بينما نسبة من يتقاضون الحد الأدنى للمعاش منهم تبلغ 5%.