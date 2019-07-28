الامارات | تأييد حكم بالإعدام لخليجي قتل آخر داخل مسجد

شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد حكم بالإعدام لخليجي قتل آخر داخل مسجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكم الإعدام قصاصاً، الصادر عن محكمة استئناف العين، بحق خليجي مدان بجريمة قتل ارتكبها داخل أحد المساجد، على خلفية ثأر يعود إلى 30 عاماً. كما أيدت المحكمة اتهام الجاني بجريمة حيازة أسلحة وطلقات نارية دون ترخيص، والإساءة إلى المقدسات، وإدانته بتهمة تهديد الغير، وتعريض حياتهم للخطر.

وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية جرائم الثأر. وطلبت في أمر الإحالة توقيع أقصى العقوبة على المتهم عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

تعود تفاصيل القضية، إلى تبييت المتهم النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، حيث أعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً، واتجه إلى منطقة سكنه، ومكث غير بعيد من باب المسجد الذي أيقن أنه مقصده، متحيناً فرصة وجوده داخله حتى ظفر به، فأتاه من الخلف وأطلق باتجاه رأسه وأنحاء متفرقة من جسده أعيرة نارية عدة، ولاذ بالفرار قبل تسليم نفسه إلى مركز الشرطة.

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وأثبتت التحقيقات أن نية القتل متغلغلة في نفس المتهم، ويدل على ثبوتها اعترافه وشهادة شهود الواقعة، وما أوردته تقارير التحريات بأن المتهم داهم المجني عليه بمكان الواقعة دون أن يراعي حرمة مكان دار العبادة، للأخذ بالثأر وزعم لنفسه الحق في إتيان القصاص بقتله للمجني عليه افتئاتاً على حق أولياء الدم الشرعيين وولي الأمر.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهم حيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص من الجهات المختصة، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والإساءة إلى المقدسات والشعائر الإسلامية بأن ارتكب الجريمة داخل المسجد، إلى جانب تهمة تهديد أشخاص بارتكاب جناية القتل ضدهم بأن أشهر في مواجهتهم سلاحاً نارياً، وكان ذلك مصحوباً بطلب الامتناع عن ملاحقته حال فراره عقب ارتكاب الجريمة، وتهمة حيازة وتعاطي المؤثرات العقلية.

وأكدت النيابة العامة في أبوظبي، في قرار الإحالة، التصدي بكل حزم لتلك الجرائم ومرتكبيها، في ظل سيادة القانون وحماية وضمان قوانين الدولة لحقوق جميع أفراد المجتمع، داعية إلى الابتعاد عن الأفعال المرفوضة والمجرمة، التي تؤثر سلباً في النسيج الاجتماعي، وتثير النعرات القبلية أو الطائفية.

وأهابت بأفراد المجتمع الابتعاد عن السلوكيات المخالفة للقانون، وعن التعصب والأفعال المجرمة قانوناً، التي تواجه بكل حسم، وأكدت العمل دائماً على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخالف القانون.