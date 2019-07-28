الامارات | محمد بن زايـــد وملك الأردن يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايـــد وملك الأردن يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الذي يقوم حالياً بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه - في بداية اللقاء الذي جرى بأبوظبي - بزيارة الملك عبدالله إلى الدولة، التي تأتي في إطار الحرص على مواصلة تنمية وتعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

وبحث سموه والملك عبدالله الثاني ـ خلال اللقاء ـ تعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بترسيخ تعاونهما المشترك، وتحقيق أهدافهما ورؤاهما المستقبلية، وتطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والتنمية والازدهار.

كما تطرقا إلى الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، والحرص المشترك على مواصلة تنميتها، ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

Advertisements

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حريصة دائماً على دعم علاقاتها الأخوية مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتوسيع آفاقها، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويعزز التعاون والعمل العربي المشترك، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها، وفي مقدمتها الإرهاب والعنف والتطرف، والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

من جانبه، أعرب الملك عبدالله الثاني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصه على تعميق العلاقات الأخوية المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك عبدالله الثاني، في ختام لقائهما، حرصهما على الاستمرار في دعم العلاقات الأخوية بين البلدين، وتوثيقها للوصول بها إلى آفاق جديدة من التعاون والعمل المشترك، الذي يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين، مشددَين على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن مستجدات الأوضاع والتحديات التي تشهدها المنطقة، وذلك في إطار العمل العربي المشترك الذي يعزز أركان الأمن والاستقرار لبلدان المنطقة وشعوبها.

حضر اللقاء نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، وسفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أحمد علي محمد البلوشي.

كما حضره من الجانب الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ومستشار ملك الأردن، الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، جمعة العبادي.