عبدالله بن زايد يشيد بكفاءات وإنجازات علي بن تميم

أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بكفاءة سعادة الدكتور علي بن تميم وقدرته على تولي مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية.
وكتب سموه، في حسابه الرسمي على "تويتر"، "أتطلع لإنجازات الدكتور علي بن تميم في هيئة أبوظبي للغة العربية كما أبدع بمؤسسة أبوظبي للإعلام".
كان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أصدر قراراً بالموافقة على إنشاء هيئة أبوظبي للغة العربية، تتبع دائرة الثقافة والسياحة، وتدار من قبل مجلس إدارة، برئاسة سعادة الدكتور علي بن تميم.
وتختص الهيئة بوضع الخطط الاستراتيجية للنهوض بواقع اللغة العربية، وإصدار الدراسات العلمية، التي تضمن مواكبة اللغة العربية لمتطلبات العصر، بما يسهم في إثراء المحتوى، وتعزيز حضورها كلغة للعلم والمعرفة.
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