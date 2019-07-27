مشاريع بناء جديدة بقيمة 458.75 مليار دولار درهم تم الإعلان عنها في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف...

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي الستة عن مشاريع جديدة بقيمة 125 مليار دولار (458.75 مليار درهم) خلال الأشهر الست الأولى من عام 2019، بما في ذلك 63.5 مليار دولار (233 مليار درهم) تم الإعلان عنها في الربع الثاني من عام 2019، وفقاً لتقرير بي إن سي.

وهذا جزء من 27،000 مشروع حي في دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة 2.52 تريليون دولار (9.25 تريليون درهم) في نهاية النصف الأول من عام 2019.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث إعلانات المشاريع البالغة 63.5 مليار دولار أمريكي (233 مليار درهم)، والتي تمثل 50 % من إجمالي إعلان المشاريع في الربع الثاني من عام 2019.

وخلال النصف الأول من عام 2019، منح مالكو المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً عقود بناء جديدة بقيمة 49 مليار دولار (180 مليار درهم)، بارتفاع 33٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018.

ويقول أفين جيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة بي إن سي "كانت جوائز مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2019 والنصف الثاني من عام 2018 متسقة، حيث تم توفيرها من خلال النمو الهائل في جوائز العقود التي شهدناها خلال النصف الأول من العام والزيادة الكبيرة في جوائز عقود المرافق العامة خلال الربع الأول من عام 2019".

وتابع قائلاً "وتوفر بي إن سي قطاعاً قوياً للتشييد من خلال تزويده بأحدث المعلومات - ليس فقط فيما يتعلق بإعلانات المشاريع الجديدة ولكن أيضاً بعقود البناء الجديدة وإكمال المشاريع، حيث تكتسب أنشطة التطوير قوة دفع على الرغم من التحديات بما في ذلك التوتر الجغرافي السياسي في المنطقة وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي".

وبلغت إتمام مشاريع البناء في جميع القطاعات الاقتصادية في الربع الثاني من عام 2019 ما قيمته 46.5 مليار دولار (170.65 مليار درهم)، في حين كان قطاع البناء في المناطق الحضرية يسيطر على عمليات الإنجاز بحصة 46 % من القيمة الإجمالية لمشاريع البناء المكتملة، وقد تم تسجيل معظمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، كأكبر اقتصاد عربي.

وأصدرت شبكة بي إن سي، أكبر منصة لمعلومات البناء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الإصدار الثامن من مجلة المشاريع – بي إن سي الاقتصادية والتي تقدم صورة واضحة عن مشاريع البناء في المنطقة.

وتشير أحدث تقارير مجلة المشاريع الصادرة عن شبكة بي إن سي، إلى أن سوق الإنشاءات الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي نما بنسبة 12 % على أساس سنوي، مع نمو كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنسبة 12 %.



قطاع الطاقة

منحت دول مجلس التعاون الخليجي عقود بناء لمشروعات نفط وغاز بقيمة 29.3 مليار دولار (107.53 مليار درهم) في النصف الأول من عام 2019، مسجلة نمواً بلغ أكثر من 248.3 %، مقارنة بقيمة 11.8 مليار دولار من مشاريع بناء النفط والغاز، بالفترة نفسها من عام 2018.

وتقول شبكة بي إن سي، إن مشاريع النفط والغاز بقيمة 29.3 مليار دولار (107.5 مليار درهم) في النصف الأول من عام 2019، تجاوزت إجمالي قيمة مشاريع قطاع الطاقة الذي منح في عام 2018 كاملاً.

وقد قادت المملكة العربية السعودية مشاريع النفط والغاز بدول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 15.8 مليار دولار أمريكي، بينما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاريع المرافق بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي.

وفي المملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن مشاريع جديدة للنفط والغاز بقيمة 20.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2019، في حين تم منح مشاريع بقيمة 11.3 مليار دولار أمريكي للبناء، وفقاً لشبكة بي إن سي.