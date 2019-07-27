ملك الأردن: شعرت أنني بين أهلي بلقاء محمد بن زايد وأبنائه وأحفاده

أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن شعوره المفعم بالأخوة بعد لقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأبنائه وأحفاده.

وكتب ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، يقول "شعرت اليوم أنني بين أهلي وأسرتي عند لقائي بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأبنائه وأحفاده الأحباء".

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وأضاف جلالة الملك، في تغريدته، "أدعو الله أن يديم الود والمحبة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، كما أدامه بين أسرتينا على مر السنوات"، مرفقاً جلالته تغريدته بصور من اللقاء.

ويقوم جلالته حالياً بزيارة عمل إلى الدولة.