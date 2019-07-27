اتحاد الكتاب يواصل أمسياته الشعرية ضمن فعاليات مهرجان جرش.







عمان – اتحاد الكتاب

ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون الرابع والثلاثين أقيمت يوم الخميس الماضي في قاعة روكس العزيزي بمقر إتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين أمسية شعرية شارك فيها الشاعران يوسف الفسفوس ومصطفى الخشمان .

وفي بداية الأمسية إلقي رئيس الأتحاد الشاعر عليان العدوان كلمة ترحيبية في الحضور،أبدى فيها شكره وشكر اللإتحاد بهيئتيه الأدارية والعامة لادارة مهرجان جرش ممثلة برئيس اللجنة العليا لادارة المهرجانالدكتور محمد ابو رمان وزير الثقافة والشباب والمدير التنفيذي السيد أيمن سماوي على الجهود المميزّه التي بذلت من قبل إدارة المهرجان في حسن الترتيب والتنفيذ مما جعل مهرجان العام الحالي اكثرجاذبية كما أن المشاركة النوعية للفنانين والأدباء من خارج وداخل الأردن انعكس إيجاباً على جمهور المهرجان من خلال استمتاع الجميع بالنشاطات الفنية والأدبية التي قدمت طوال ايام المهرجان .

والقى الشاعر يوسف الفسفوس قصيدة بعنوان (تغريبة الفارس المهاجر) التي تتحدث عن الهجرة والأغتراب وتبين هدف المهاجر الذي يبحث عن مجد في غير اهله ووطنه ولكنه يضيع ماكان يحمله من امجاد ويعود في النهاية فاقداً لكل شيء كما القى الشاعر مصطفى الخشمان عدة قصائد متنوعة تراوحت بين الوطنية والوجدانية شملت مختلف الوان الشعر (الكلاسيكي والتفعيلة والمقطعات )القصيرة ،استجابة لطلب الحضور من الأدباء والكتاب ومتذوقي الشعر ومن هذه القصائد

اوطاننــا بالشرق تلتهب لاذنــب إلا اننــاعـــرب

أكل الجراد ربيعنا وغدت خضر الحقول كانها حطب

اضافة الى قصائد غزلية منها حب بلا حدود وقطعة السكر

انتِ ياقطعة سكرّ

خبريني اين يرسو زورقي

بعـد ان هام بعينيكِ وابحــر

وشراعي في مهب الريــح

ان هــــاجـــت تكـــسرّ

وفي نهاية الأمسية الشعرية التي ادارتها د. مرام ابو النادي قدمت الشاعرين وتحدثت عن دورهما في مجال الأدب والشعر ، قدم رئيس اتحاد الكتاب نيابةً عن ادارة مهرجان جرش والمدير التنفيذي إيمن سماوي الدروع التقديرية تكريماًللمشاركين في الأمسية .