اتحاد الإمارات للجوجيتسو ينظم ورشة عمل للأندية حول مستجدات اللوائح والقوانين الخاصة باللاعبين...

نظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورشة عمل تناولت آخر الاستعدادات اللازمة لانطلاقة موسم الجوجيتسو المحلي 2019-2020، بحضور عدد كبير من الأندية واللاعبين الذين تواجدوا بقوة لمناقشة مستجدات اللوائح والقوانين الخاصة بالمنافسات. كما سلطت الورشة الضوء على بعض تفاصيل أجندة البطولات المحلية، وتصنيف النقاط وحماية حقوق اللاعبين والأندية والالتزامات فيما بينهما.

وتتنافس الأندية المحلية ضمن الموسم الرياضي 2019 - 2020 على مجموعة من الألقاب المحلية المهمة وأغلاها كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس أم الإمارات. وتتبنى هذه البطولات أنظمة وقوانين نوعية تضع اللاعبين والفرق الفنية في مواجهة مع مجموعة من التحديات، لنيل الألقاب المحلية التي تحدد بشكل كبير ملامح المشاركات الخارجية للأندية.

ويحرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على مواصلة الاستثمار في بناء منظومة نوعية ضمن بطولاته، وبخاصة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يعتبر بمثابة “بطاقة عبور” للاعبي الجوجيتسو من مواطني الدولة إلى العالمية، وانضمام نخبة اللاعبين إلى المنتخب، ونيل شرف تمثيل الدولة في البطولات العالمية.





ورشة عمل فنية

وفي إطار الاستعدادات القائمة لانطلاق موسم الجوجيتسو المحلي 2019-2020، نظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورشة عمل موسعة للأندية، بهدف تقديم شرح مفصل حول نظام البطولات من حيث آلية التسجيل، والتعريف باللوائح وتعديلات القوانين المعمول بها، حيث ترأس الورشة السيد يوسف عبد الله البطران عضو مجلس الإدارة ، والسيد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو وبحضور ممثلي الأندية المشاركة، إلى جانب عدد من المسؤولين الفنيين ضمن الفرق المحلية، حيث اطلعوا خلالها على المستجدات المتعلقة باحتساب النقاط، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المستمر بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو والأندية المشاركة.



وأكد المنهالي أن المستجدات على صعيد الأنظمة واللوائح تستدعي إيضاحها لممثلي الأندية، وذلك من خلال التواصل البناء والإيجابي معهم ومع اللاعبين والإجابة على استفساراتهم والتعرف على ملاحظاتهم المختلفة. وينسجم ذلك مع إستراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر والترحيب بالاقتراحات، للحفاظ على باب التواصل، وتحقيق هدف الاتحاد الإستراتيجي ممثلا في استدامة التطوير في شتى المجالات فكرا وممارسة. وطرحت ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية، تضمنت السياسات المتعلقة بالمشاركة واللوائح والقوانين الخاصة باللاعبين والبطولة، إلى جانب آلية احتساب النقاط.



آلية المشاركة واحتساب النقاط – أفضل نادي محلي

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هذا وقد تم توضيح آلية تصنيف النادي الأفضل على الساحة المحلية سيعتمد على مجموع النقاط المسجلة من خلال المشاركة في ثلاث بطولات رئيسية هي كأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة، وكأس أم الإمارات. ويحسم النادي الذي يسجل أكبر عدد من النقاط في هذه البطولات لقب النادي المحلي على صعيد دولة الإمارات. ومن شأن هذه الخطوة ضمان تكافؤ الفرص بين الأندية المحلية، وإتاحة الفرصة أمام عدد من الأندية التي لا تستطيع المشاركة خارجياً من التفوق والتطور المستمر.









لوائح وقوانين تضع حقوق اللاعبين في المقدمة

من ناحيته قال محمد العربي مدير الشؤون الفنية للألعاب الجماعية والفردية بنادي العين، أن ورشة العمل التي نظمها الاتحاد تساهم في إثراء النقاش بين جميع الأطراف المعنية بهذه الرياضة بما ينعكس بشكل إيجابي على واقع اللاعبين والأندية في دولة الإمارات وبما يخدم أهداف التطور المستدام للجوجيتسو الإماراتي الذي دخل إلى العالمية من أوسع الأبواب.

من جانبه أشاد اللاعب أحمد العليان من نادي الشارقة بجهود الاتحاد في سن القوانين التي تضع حقوق اللاعبين في المقدمة وتخفيف الأعباء عليهم قدر المستطاع مما يتيح للاعبين التركيز على الإعداد البدني الجيد والتحضير للمنافسات بالشكل الأمثل.

وقد حضر ورشة العمل الفنية التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو مجموعة كبيرة من الأندية تقدمها أكاديمية شرطة أبوظبي، واتحاد الشرطة الرياضي، ونادي الجزيرة، وأكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو، وبرايمل جيم، ونادي بني ياس، ونادي النصر وشباب الأهلي دبي والوصل والعين والظفرة وAFNT، ونادي الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.