سكاي واردز طيران الإمارات يوفر شراكات وعروضاً جديدة لكسب الأميال

أعلن "سكاي واردز طيران الإمارات"، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين مع طيران الإمارات وفلاي دبي، عن إتاحة الفرصة أمام الأعضاء لكسب مزيد من الأميال عند السفر والتسوق خلال عطلة الصيف.

وتتيح هذه العروض لأعضاء سكاي واردز استبدال أميالهم المكتسبة مقابل رحلات مع طيران الإمارات وفلاي دبي والناقلات الجوية الشريكة، كما يمكن استبدال الأميال أيضاً مقابل خدمات ومنتجات فاخرة لدى عدد كبير من مختلف المرافق ومتاجر التجزئة.

شراكة جديدة مع مجموعة بيستر فيلج للتسوق

يكسب أعضاء سكاي واردز أميالاً عند تسوقهم من ما يزيد على 1300 متجر ضمن مجموعة بيستر فيلج للتسوق في أوروبا والصين. ويحصل الأعضاء على ميل سكاي واردز مقابل كل جنيه إسترليني أو يورو أو 10 يوان صيني ينفقونه في أي من متاجر المجموعة.

وتضاف الأميال إلى حساب العضو عند تقديم إيصال الشراء ورقم العضوية لدى أي من مراكز استعلامات السياح التابعة لبيستر فيلج. وتتواجد مجموعة بيستر فيلج للتسوق في 11 وجهة أوروبية وصينية، وتوفر للزوار فرصة شراء أبرز العلامات التجارية وتوفير 60% في أوروبا و80% في الصين.

ويستمتع أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات من الفئة البلاتينية والذهبية بإمكانية الوصول الحصرية إلى صالة كبار الشخصيات في عدد من مواقع بيستر فيلج. مزيد من المعلومات عن هذه الشراكة وعن مجموعة بيستر فيلج للتسوق هنا.

عروض الإقامة الفندقية

مكافآتكم العالمية: يتيح تعاون سكاي واردز طيران الإمارات مع برنامج "ماريوت بونفوي" إمكانية الحصول على مزايا برنامج ولاء العلامتين التجاريتين عند السفر على رحلات الناقلة والإقامة في الفنادق التي تمنح نقاط ماريوت بونفوي التي يشملها العرض. ويحصل أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات من الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية المسجلين في برنامج "مكافآتكم العالمية" على ميل سكاي واردز عند إنفاق دولار أميركي أو ما يعادله على الإقامة في فنادق ماريوت (كما يحصلون على نقاط ماريوت بونفوي). ويستمتع أعضاء سكاي واردز من الفئات الذهبية والبلاتينية بمزيد من المزايا مثل أولوية استلام الغرف وإخلائها حتى الساعة 4 عصراً وإنترنت لاسلكي معزز في الغرف. ويكسب أعضاء ماريوت بونفوي إليت الذهبية والفئة البلاتينية وفئة التيتانيوم وفئة إليت إمباسادور 3 نقاط لكل دولار أميركي أو ما يعادله يتم إنفاقه عند السفر مع طيران الإمارات (بالإضافة إلى أميال سكاي واردز). ويستفيد أعضاء ماريوت بونفوي من فئة إليت البلاتينية وفئة إليت تيتانيوم وفئة إليت إمباسادور من مزايا إضافية في المطارات تشمل أولوية إنجاز إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة. مزيد من المعلومات هنا.

روكيت مايلز: يكسب أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات ما يصل إلى 10 آلاف ميل سكاي واردز في الليلة الواحدة عند الحجز عبر طيران الإمارات. ويكسب الأعضاء، حتى 15 سبتمبر (أيلول) 2019، 5 آلاف ميل سكاي واردز إضافي عند الحجز للمرة الأولى مع روكيت مايلز على أن تكون الإقامة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019. مزيد من المعلومات هنا.

فنادق ومنتجعات شانغريلا: يحصل أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات على أميال مضاعفة عند حجز ليلتين كحد أدنى في فنادق شانغريلا حتى 31 أغسطس (آب) 2019 للإقامة حتى 31 مارس (آذار) 2020. ويتعين عليهم أن يكونوا أيضا أعضاء في برنامج "غولدن سيركل" من شانغريلا وأن يختاروا السعر المرن عندحجز غرفهم. مزيد من المعلومات بما في ذلك الشروط والأحكام هنا.

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أنانتارا للفنادق والمنتجعات والنوادي الصحية:يستفيد الأعضاء، بالإضافة إلى ثلاثة أضعاف أميال سكاي واردز، من حسومات على الإقامة والوجبات والسبا في أنانتارا للفنادق والمنتجعات والنوادي الصحية وفنادق ومنتجعات أفاني وفنادق ومنتجعات تيفولي. للاستفادة من العرض، يتعين على الأعضاء أن يقوموا بالحجزوالإقامة حتى 29 فبراير (شباط) 2019. مزيد من المعلومات هنا.

عروض على التنقلات الأرضية

كاب فورس: يحصل أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات على ضعفي الأميال عند حجز تنقلاتهم من المطار والتنقلات الأخرى عبر تطبيق كاب فورس حتى 15 سبتمبر (أيلول) 2020. ويمكن للأعضاء حجز سيارات الأجرة في 40 دولة من خلال التطبيق. مزيد من المعلومات عن كيفية تحميل تطبيق سكاي واردز كاب فورس هنا.

هيرتز: يحصل أعضاء سكاي واردز عند استئجار سيارة مع هيرتز حتى 10.5 أميال سكاي واردز مقابل كل دولار أميركي ينفقونه وبحسب فئة العضوية. ويتاح العرض على الحجوزات حتى 15 أغسطس (أيلول) 2019 والاستئجار حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2019. مزيد من المعلومات هنا.

آفيس: يحصل أعضاء سكاي واردز عند استئجار سيارة مع آفيس لمدة ثلاثة أيام أو أكثر هذا الصيف على ثلاثة أضعاف أميال سكاي واردز. ويتاح العرض عند الحجز لثلاث مرات كحد أقصى حتى 31 يوليو (تموز) 2019 والاستئجار حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2019. مزيد من المعلومات هنا.

عروض أخرى لكسب أميال سكاي واردز طيران الإمارات

دبي مول: يحصل أعضاء سكاي واردز، مقابل كل إنفاق يزيد على 100 درهم في دبي مول، على ميل سكاي واردز واحد كل دولار إضافي ينفقونه. ويتعين على أعضاء سكاي واردز أن يقوموا بتحميل تطبيق دبي مول والتسجيل في برنامج مكافآت إعمار مولز وربط حساب سكاي واردز بالتطبيق ومسح إيصال الشراء لكي يتمكنوا من إدخال الأميال إلى حسابهم. مزيد من المعلومات عن كيفية كسب الأميال هنا.

البطاقات ذات العلامات التجارية المشتركة والشراكات المالية الأخرى: يمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات استخدام بطاقات سكاي واردزالائتمانية ذات العلامات التجارية المشتركة على جميع العروض المذكورة لكسب مزيد من الأميال. ويستطيع الأعضاء أيضاً تحويل نقاط الولاء من بطاقات ائتمان محددة إلى حساب سكاي واردز. مزيد من المعلومات عن شركاء سكاي واردز طيران الإمارات الماليين هنا