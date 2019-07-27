بالصور ...." المتفائل" يبدأ ليلته الأولى ب"كامل العدد"

كتبت / منى سليمان

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مساء أمس الجمعة في تمام التاسعة مساء العرض المسرحي الجديد " المتفائل " من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح ، بحضور الفنان أحمد شاكر عبداللطيف مدير فرقة المسرح القومي، الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، و عدد كبير من الفنانين و المسرحين منهم الدكتور سامح مهران ، المخرج عصام السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الشاعر محمد بهجت،الدكتور محمد زعيمة ، الفنان محمد رضوان ، و غيرهم وسط حضور جماهيري كبير، حيث رفع المسرح لافتة كامل العدد قبل افتتاح العرض بيومين.

تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

عرض "المتفائل " بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام .