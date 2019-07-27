مجموعة مراكز التسوق في دبي تساهم في زيادة المبيعات في قطاع التجزئة خلال مفاجآت صيف دبي 2019

: خلال موسم مفاجآت صيف دبي لعام 2019، حققت حملة "تسوق، اربح وانطلق" التي اطلقتها مجموعة مراكز التسوق في دبي موسم جيد لجميع مراكز التسوق المشاركة، ومن المتوقع أن تسجل الأيام القليلة القادمة نمو كبير في نسبة المبيعات. يحصل كل متسوق على قسيمة سحب عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة تمنحهم فرصة للفوز بسيارة إنفينيتي Q30 كل أسبوع حتى 3 أغسطس 2019. وقد شهدت الحملة حتى الآن فوز 4 فائزين محظوظين من جنسيات مختلفة. ما تزال هناك فرصة لأثنين من المتسوقين للفوز بسيارة جديدة.

صرح السيد فيشال مهاجات، مدير دبي أوتلت مول، قائلاً: "يعد مفاجآت صيف دبي هو الحدث الأكثر شعبية خلال العام، ودبي أوتلت مول هو وجهة التسوق المفضلة للمقيمين والسائحين على حد سواء. يمكن للمتسوقين الاستمتاع بخصومات بين 30% إلى 90% على أكثر من 1200 علامة تجارية على مدار السنة. حيث سنقدم لزوّار المول باقة متنوعة من العروض والأنشطة الترفيهية العائلية. وبالتالي نعزز تجربة التسوق لدينا. الفائز الأول في هذا الموسم من دبي أوتلت مول والذي حصل على سيارة إنفينيتي Q30 الفاخرة".

منذ إنشاء مجموعة مراكز التسوق في دبي، أصبح لدى المتسوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة سنة بعد أخرى للاستفادة من مجموعة واسعة من العروض وتعزيز تجربة التسوق الخاصة بهم. تعد مفاجآت صيف دبي نقطة جذب رئيسية للسياح من جميع أنحاء الشرق الأوسط والمنطقة الآسيوية بالإضافة إلى بلدان أخرى. تعد مفاجآت صيف دبي أيضًا فرصة رائعة لتجار التجزئة في دبي لمضاعفة المبيعات.

من جانبها صرحت السيدة ماريسا كاستيلو، الفائزة في الحب الأسبوعي الرابع: " لقد غمرتني السعادة وعجزت عن الكلام عندما تلقيت مكالمة مجموعة مراكز التسوق في دبي. اعتقدت في البداية أنها مزحة وأخذت بعض الوقت لأدرك أن هذا ليس حلماً. أنا وزوجي متحمسون حقًا لتجربة السيارة الجديدة والذهاب بها في رحلة. أود أن أشكر مجموعة مراكز التسوق في دبي، مركز برجمان ، وإنفينيتي على هذه المفاجأة الرائعة".

تضم قائمة مراكز االتجارية المشاركة في عروض مجموعة مراكز النسوق في دبي: مركز البستان، البرشاء مول، برجمان، سنشري مول، سيتي سنتر معيصم، دبي أوتلت مول، الاتحاد مول، الواحة سنتر، ريف مول، مركز تايمز سكوير.

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