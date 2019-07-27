كان زوار "وسط مدينة دبي" على موعد مع مفاجأة رائعة، تمثلت بظهور شخصيات فيلم "ذا لايون كينغ"، أحدث الإنتاجات السينمائية الضخمة من "ديزني"، على واجهة "برج خليفة".
وتلونت واجهة LED على البرج العملاق بصور ساحرة لشخصيات الفيلم المحببة لدى الجميع، بالتزامن مع عرض الفيلم حالياً في مجمعات "ريل سينما" في مختلف أنحاء دبي.
كانت هذه تفاصيل خبر "ريل سينما" تنير واجهة "برج خليفة" بشخصيات "ذا لايون كينغ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.