"ريل سينما" تنير واجهة "برج خليفة" بشخصيات "ذا لايون كينغ"

كان زوار "وسط مدينة دبي" على موعد مع مفاجأة رائعة، تمثلت بظهور شخصيات فيلم "ذا لايون كينغ"، أحدث الإنتاجات السينمائية الضخمة من "ديزني"، على واجهة "برج خليفة".



وتلونت واجهة LED على البرج العملاق بصور ساحرة لشخصيات الفيلم المحببة لدى الجميع، بالتزامن مع عرض الفيلم حالياً في مجمعات "ريل سينما" في مختلف أنحاء دبي.