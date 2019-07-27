حفل زفاف يشبه الحلم في مسرح وقاعة الشيخة سلوى الصباح

يضم فندق مارينا الكويت، واحدة من أفضل قاعات الزفاف ذات الإطلالة الساحرة على الخليج العربي. ويرحب بضيوفه لزيارة مسرح وقاعة الشيخة سلوى الصباح ليلتمسوا الفخامة والرقي والجمال المتميز، لأجل حفلات زفاف في غاية الأناقة. إضافة إلى العديد من المزايا الإضافية التي تثري تجربة الضيوف وتضمن تقديم أرقى مستويات الخدمة والخصوصية للاستمتاع بلحظات خاطفة للأنفاس وغير منسية.

وليحظى الضيوف بليلة ساحرة، يحرص فندق مارينا على الاهتمام بأدق التفاصيل في كل ما يخص باقة الأعراس التي تتضمن كعكة الزفاف، وإمكانية توفير خيارات جلوس وتنسيقات مختلفة مصممة خصيصًا وفق رغبات ضيوف الفندق. وتضم هذه الباقة أيضا خدمة صف السيارات، وغرفة لمدة يوم مع فطور مجاني في صباح اليوم التالي، وإمكانية تسجيل الخروج المتأخر.

يستوعب مسرح وقاعة الشيخة سلوى الصباح" 500 شخص في اجتماعات الطاولة المستديرة و800 شخص في حال تم تنظيم المقاعد على نمط المسارح، وهو مجهز بكافة المعدات اللازمة لإقامة أبرز الفعاليات، بما فيها نظام عازل للصوت. ويتميز ديكور القاعة بألوان فاتحة تضفي مزيداً من الألق على القاعة؛ بينما تأتي لتصاميم الجدران والسجاد لتضفي لمسة من الفخامة.

ويتضمن "مسرح وقاعة الشيخة سلوى الصباح" صالة لكبار الشخصيات بمدخل خاص؛ توفر للعروس وأسرتها وجهة مثالية لنيل قسط من الراحة أثناء حفلات الزفاف.

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علاوة على ما تقدم، تضم منطقة الاستقبال تضم شرفة خارجية رائعة تتيح لضيوف الفندق فرصة الاستمتاع بوجباتهم وسط إطلالة بانورامية على الخليج العربي.

وفي هذا السياق، قال السيد نبيل حمود، مدير عام فندق مارينا الكويت: "سيقوم فريق فندق مارينا بتلبية جميع احتياجات ضيوف الفندق، وسيعمل على توفير خدمة ضيافة فاخرة تثري تجربتهم ليحظو بليلة من العمر تناسب أذواقهم".