إدارة الضيافة القابضة تعلن ترقية فيصل وعيسى مديرا للأغذية والمشروبات في المجموعة

أعلنت إدارة الضيافة القابضة (أتش أم أتش)، أكبر شركة إدارة فنادق في المنطقة متخصصة في القطاع الخالي من الكحول مع محفظة أعمال ممتدة عبر الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، عن ترقية السيد/ فيصل وعيسى من رئيس دعم العمليات إلى منصب مدير الأغذية والمشروبات في مجموعة اتش أم أتش.

عمل وعيسى مع المجموعة على مدار السنوات الأربعة الماضية مديرا لدعم العمليات ويمتلك خبرة تقترب من عشرين عاماً في صناعة الضيافة. وعيسى متخصص في إطلاق مفاهيم جديدة للأغذية والمشروبات وقد عمل مع أسماء كبرى مثل ماريوت، وان أند أونلي، لو ميريديان وهيلتون.

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سوف تعزز خبرته في صناعة الضيافة من عروضنا في مطابخ الفنادق وتستمر في رفع مستوياتنا في كل فنادقنا الحالية والجديدة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

يقول السيد/ فيرغال بورسيل – رئيس العمليات في إدارة الضيافة القابضة، إن: " أتش أم أتش تعترف بأن الصرعات في مجال الأغذية والمشروبات تتطور دوما وأنه مع التوسع في محفظة فنادقنا الحالية، كان مطلوبا أن يكون هناك أخصائي مخلص في هذا المجال لكي يرسخ مكانة فنادقنا في الاستعداد للغد، وتعيين وعيسى يدعم رؤيتنا الاستراتيجية نحو الاستثمار في المستقبل و يعزز خدمتنا وعائدات كافة شركائنا. نحن على ثقة من أن ترقية وعيسى سوف تدعم ما تقدمه أتش أم اتش من خدمة في كل مطاعمنا للأغذية والمشروبات".