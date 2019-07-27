كونتيننتال الشرق الأوسط تفتتح أكبر مركز خدمة لها على صعيد المنطقة في دبي

أعلنت كونتيننتال، الشركة الألمانية الرائدة في تطوير الإطارات والتقنيات المغذية للسيارات، اليوم عن أكبر مركز خدمة لها على صعيد الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً دبي. وتم إطلاق مرفق الخدمة الجديد بالكامل بالشراكة مع ’رويال ستيب‘ لخدمات السيارات، حيث يوفّر للعملاء مجموعة متكاملة من خدمات السيارات في مركز متطوّر تحت سقف واحد في الدولة.

يضم مرفق كونتيننتال الجديد أكثر من 10 مسارات لتوفير مجموعة متكاملة ومميزة من خدمات الإطارات والعناية بالسيارات، من بينها تركيب الإطارات وصيانتها، وتغيير البطاريات، وخدمة مكيّف الهواء، وتغيير الزيت. كما يوفّر المركز خدمات كهربائية وميكانيكية للسيارات تضمّ الفرامل، وغسيل السيارات، وملحقات السيارات وغيرها من أعمال الصيانة العامة. ويتميّز المركز الجديد بتجهيز منطقة مخصّصة لانتظار العملاء ومنطقة عرض للمنتجات من إطارات وزيوت وقطع غيار.

وتم افتتاح مركز الخدمة الجديد الواقع في الشارع الرابع في منطقة القوز 1 بمدينة دبي، من قبل ممثلين رسميين من شركة كونتيننتال للإطارات، و’رويال ستيب‘ لخدمات السيارات، والموزّع الحصرية لإطارات كونتيننتال في الإمارات العربية المتحدة هي ’الإماراتية للإطارات العالمية‘ (EUT). وحضر حفل الافتتاح الرسمي كلّ من كاريل كوتشيرا، المدير التنفيذي في كونتيننتال الشرق الأوسط والسيد شون سميث، مدير عام ’الإماراتية للإطارات العالمية‘ اللذين سلّما شهادة الوكيل المعتمد إلى حسن الحاج ، المدير العام لشركة ’رويال ستيب‘ لخدمات السيارات.

يعد افتتاح المرفق الجديد الأحدث صمن سلسلة من التطورات التي تشهدها علامة كونتيننتال الألمانية من أجل تعزيز حضورها بشكل أكبر في المنطقة وتوفير خدمات مميّزة للعملاء في الدولة جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويأتي ذلك بعد أن كانت قد أطلقت كونتيننتال العام الماضي مجموعة إطارات الجيل السادس الجديدة كليّاً تم تطويرها خصيصاً للمنطقة، بالإضافة إلى افتتاح مستودع ضخم لتخزين الإطارات في منطقة جبل علي مما يسمح بتوفير وصول منتجات كونتيننتال إلى الوكلاء والعملاء بشكل أسرع عبر المنطقة.

وقال كاريل كوتشيرا، المدير التنفيذي في كونتيننتال الشرق الأوسط: "يساهم مركز الخدمات الرائد والجديد في توفير مجموعة منتجات كونتيننتال المتميزة من الإطارات والخدمات الأخرى من أجل تلبية متطلبات العملاء في دبي. وتعتبر هذه الخطوة أكبر دليل على مدى التزام كونتيننتال ووكيلنا المعتمد الجديد في الدولة شركة ’رويال ستيب‘ لخدمات السيارات، في تعزيز مستوى خدماتنا لجميع عملائنا، سواء كانوا أفراد أو شركات خاصة، في وقت تشهد فيه كونتيننتال ارتفاع الطلب على منتجاتنا في جميع أنحاء المنطقة."

Advertisements

من جهته، قال حسن الحاج، المدير التنفيذي لشركة ’رويال ستيب‘ لخدمات السيارات: "نسعى من خلال استثمارنا في هذا المرفق الجديد أن نحتل موقع الريادة في توفير أفضل الخدمات للعملاء من حيث المنتجات والحلول. يقدّم المركز تجربة استثنائية للعملاء عند زيارتهم لنا في دبي، ونحن واثقون أن المستوى العالي من الخدمات التي يقدّمها المركز ستكون عامل جذب للعملاء الذي اعتادوا على تلقي الأفضل."

.

كما رحّب شون سميث، مدير عام ’الإماراتية للإطارات الدولية‘ بانضمام شركة ’رويال ستيب‘ لخدمات السيارات إلى شبكة وكلاء كونتيننتال المعتمدين، وقال: "نحن سعداء بالتعاون مع السيد حسن الحاج لتصبح شركته وكيل معتمد لعلامة كونتيننتال في الإمارات العربية المتحدة. يتميز المركز الجديد بتوفير خدمات متكاملة لسيارات العملاء باستخدام معدّات حديثة وفريق عامل محترف، مما سيساهم في تعزيز مبيعات كونتيننتال في الدولة خلال السنوات القليلة المقبلة."

ومن المقرّر إطلاق منصة ’كونتي كونيكت‘ (ContiConnect™) لمراقبة الإطارات الرقمية الجديدة من كونتيننتال في الشرق الأوسط خلال هذا العام. وتم تطوير هذا النظام خصيصاً للمركبات التجارية حيث يساعد الأساطيل على زيادة الكفاءة في استهلاك الإطارات وتعزيز مستويات السلامة من خلال إرسال تنبيهات إلى السائق إذا ما كان معدّل ضغط الإطارات غير صحيح. ويأتي ذلك بعد وصول منصة ContiPressureCheck™ في وقت سابق من العام الماضي، الذي يعتبر نظام مراقبة فريد من نوعه للحافلات والشاحنات يراقب ضغط ودرجة الحرارة الإطارات باستمرار من أجل قيادة آمنة.

يفتح مركز خدمة كونتيننتال الجديد أبوابه يومياً:

من السبت إلى الخميس: من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً (باستثناء ساعة استراحة من الواحدة حتى الثانية بعد الظهر).

أيام الجمعة: من الساعة الثالثة عصراً حتى الثامنة مساءً