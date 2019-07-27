كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي العلامات التجارية المفضلة للمستهلكين في الإمارات هذا العام؟

حازت أمازون على لقب أفضل شركة بيع بالتجزئة في الإمارات من حيث التواصل العاطفي مع عملائها في أحدث تقرير للعلامة التجارية من شركة MBLM.

وزادت صناعة البيع بالتجزئة من ارتباطها العاطفي العام مع المستهلكين هذا العام، لتحتل المرتبة الخامسة من بين 15 صناعة تمت دراستها.

وكان لشركة Amazon العملاقة للتجارة الإلكترونية، على وجه الخصوص عامًا قويًا، حيث حققت أعلى زيادة في التصنيف وقادت الصناعة لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وتلا أمازون كارفور في المركز الثاني، وسيتي سنتر في المركز الثالث، ودبي مول، ولولو، وايكيا، ونون، ومول الإمارات، وشرف دي جي وجامبو.

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وأظهر البحث أن هناك تفضيلات مختلفة على أساس التركيبة السكانية، حيث يفضل الرجال سيتي سنتر، ويفضل جيل الألفية كارفور، بينما يفضل المستخدمون ذوو الدخل المرتفع أمازون.

وأظهر التقرير أيضًا أن 53.3% من المستخدمين لديهم علاقة عاطفية بمشروع محمد العبار للتجارة الإلكترونية Noon، والذي يزيد بنسبة 14.5% عن متوسط ​​الصناعة، بينما يشعر 23.5% من المستخدمين بأن كارفور هي أفضل علامة تجارية لا يمكنهم العيش بدونها.

وارتفع “دبي مول” خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ليحتل المركز الرابع في التصنيف العالمي في حين تراجعت اللولو إلى المركز الخامس، متراجعة بثلاثة مراكز عن عام 2018.