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بالصور| نظرة على مطعم المفراكة السوداني الجديد في أبوظبي
يقع مطعم المفراكة الذي تم افتتاحه مؤخرًا في حي Tanker Mai القديم، وهو واحد من عدد قليل من المطاعم السودانية في أبو ظبي.
يقدم المطعم العديد من “الجوانب” المختلفة للثقافة السودانية، على سبيل المثال، الطبق السوداني المشهور، الفلافل المصنوع من حبوب الحمص المطبوخة – والتي تميز نفسها عن النسخة المصرية بسبب استخدامها لزيت السمسم وجبنة الفيتا، على عكس زيت الزيتون والبقدونس.
وإلى جانب الفلافل، يقدم المطعم العديد من الأطباق السوادنية الأصيلة، مثل طبق لحم الغنم والسمك والبطاطا والرقائق السودانية.
ويفتخر المطعم أيضاً بتقديم أطباق خاصة مثل سلطة الباذنجان مع الفول السوداني المذهل وصلصة الطحينة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
للمزيد من المعلومات هاتف: +97126274087، فيسبوك: https://www.facebook.com/almufraka/
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