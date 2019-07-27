"الوطني للتأهيل" يحقق أعلى النسب العالمية في التعافي من الإدمان

عمر الحلاوي (العين)

أجرى المركز الوطني للتأهيل دراسة محلية حول الاضطرابات المصاحبة للاستخدام المفرط للانترنت والألعاب الإلكترونية، والتي طرحت مع منظمات دولية، وتضمن الدراسة الأولى بالدولة القدرة على اكتشاف تلك الحالات وعلاجها، والتي يدرس المركز استصحابها واستيعابها وذلك كجزء من استشراف المستقبل

وأكد أن مدمن الأنترنت وألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية يصاب بنفس الأعراض الانسحابية التي تصيب مدمن المخدرات، ويصبح عصبياً وعدوانياً، ومزاجه متغير بالإضافة في بعض الحالات، مثل عدم القدرة على النوم، حيث اشتكت بعض الأسر عند سحب الايباد من أطفالهم يتحولون إلى أطفال عصبيين وعدوانيين.

ولفت إلى أن الجرعات العلاجية في المركز تستغرق أسبوعين لبعض المرضى، وتصل إلى 4 أسابيع، وأحيانا إلى 6 أشهر لبعض المدمنين، بحيث تتفاوت من مريض إلى آخر حسب استقراره النفسي والجسماني وقدرته علي حضور الجلسات العلاجية الفردية والجماعية والعلاج السلوكي والنفسي. وحقق المركز التأهيل الوطني أعلى النسب العالمية في التعافي وعدم العودة والانتكاسة والتي تبلغ 60% من المرضى في أول عام لتلقى العلاج، وذلك وفق الدراسات وملاحظات الأطباء، فيما تتراوح النسبة العالمية ما بين 35% إلى 60% وتقاس في بعض الدولة من أول 6 أشهر، مثل الولايات المتحدة، كما تعتبر النسبة الأعلى في التعافي من بين الأمراض المزمنة بالدولة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، والتي ينتكس فيها أغلبية المرضى خلال 3 أشهر فقط، ويتمثل في العودة إلى الحالة المرضية الأولى، فيما نجح المركز الوطني للتأهيل في علاج 400 حالة سنوياً.

جاء ذلك، خلال محاضرة المؤثرات العقلية وتأثيرها على المجتمع، ودور أولياء الأمور في حماية الأبناء التي نظمها مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي بمجلس المتعرض العفاري في مدينة العين، والتي ألقاها الدكتور أنس محمود فكري البستكي، رئيس قسم التثقيف الصحي بالإنابة في المركز الوطني للتأهيل.