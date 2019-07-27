2455 متقاعداً استفادوا من "فزعة" في أبوظبي

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

بلغ عدد المتقاعدين من المواطنين والمواطنات المستفيدين من مزايا وخصومات برنامج «فزعة» 2455 شخصاً، في الوقت الذي بلغ فيه أعداد المتقاعدين العام الماضي 11 ألفاً و54 مواطناً ومواطنة، وذلك حسب التقرير الإحصائي لصندوق أبوظبي للتقاعد.

وأشار التقرير إلى أن عدد المتقاعدين الأحياء 7 آلاف و632 مواطناً ومواطنة بنسبة 69% من إجمالي أعداد المتقاعدين، فيما بلغ عدد المتوفين 3422 متوفياً بنسبة 31%.

وذكر التقرير أن عدد المتقاعدات النساء بلغ 2087 سيدة بنسبة 19% من إجمالي أعداد المتقاعدين، فيما بلغ عدد الذكور 8 آلاف و967 متقاعداً بنسبة 81%، لافتاً إلى أن متوسط سن المتقاعدين الأحياء 62 عاماً، ومتوسط السن عند التقاعد 54 سنة.

وبين التقرير أن إجمالي عدد المؤمن عليهم قد بلغ 88 ألفاً و662 بنهاية عام 2018، موزعين 66% منهم في القطاع الحكومي حيث سجلوا 58 ألفاً و314 مؤمناً عليهم، و26% بالقطاع شبه الحكومي بـ 22 ألفاً و846 شخصاً، ونسبة 8% في القطاع الخاص بـ 7502 مؤمن عليه.

وأظهر التقرير أن نسبة دقة المعاملات المنجزة التي قدمها صندوق أبوظبي للتقاعد قد بلغت 99.2% وذلك بعد تقييم فريق وحدة الرقابة المستمرة التابع لإدارة الدراسات والدعم الاستراتيجي بالتدقيق على 21 ألف معاملة قبل تنفيذها في 2018.

وسجل التقرير نسبة تحصيل الاشتراكات الشهرية والتي بلغت 99% حيث نجح فريق عمل الصندوق في رفع مؤشر تحصيل الاشتراكات الشهرية في الوقت المحدد إلى هذه النسبة، وذلك نتيجة انتهاج الإدارة المالية خلال العام الماضي عدداً من الإجراءات التطويرية أهمها أتمتة رسائل المبالغ الإضافية وإصدار كشف الاشتراكات الشهرية للجهات المسجلة بالصندوق. كما استحدث الصندوق إرسال رسائل إلكترونية للجهات غير الملتزمة بسداد الاشتراكات الشهرية أو في حال اكتشاف عدم تطابق كشف الاشتراكات الشهرية أو في حال اكتشاف عدم تطابق كشف الاشتراكات مع المبالغ المدفوعة. بالإضافة إلى تحديث نظام أوراكل لتطبيق واحتساب ضريبة القيمة المضافة وإعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة للمدفوعات والاستثمارات، علاوة على أتمتة رسائل المحاكم لتسهيل استخراجها من نظام إدارة المعاشات الرئيسي المعتمد من مدير الإدارة المالية.

الاستدامة المالية

أظهر التقرير الإحصائي لصندوق أبوظبي للتقاعد ارتفاع معدلات امتثال جهات العمل لملاحظات الصندوق والشكاوى، بنسبة 66% إذ قام فريق الضبط والتفتيش بزيارة 18 جهة عمل للوقوف على أسباب امتثالها أو التأكد من بعض الشكاوى الواردة للصندوق. كما ساهمت إدارة الصندوق في حل نحو 236 حالة لتلبية متطلبات تسوية حقوق المؤمن عليهم بسبب عدم تجاوب الجهات مع الصندوق، بالإضافة إلى نجاح الإدارة في جمع 251% من مجموع المبالغ المالية الإضافية المترتبة على جهات العمل الأمر الذي أسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية (الاستدامة المالية) وحفظ حقوق المتعاملين.