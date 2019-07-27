الطقس صحو ومغبر إلى غائم جزئياً

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً ومغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً. وحركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية‏ (18 - 28 كم/‏‏ س) بوجه عام، تصل إلى (40 كم/‏‏ س) أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:58 والمد الثاني عند الساعة 58:20، والجزر الأول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 04:49، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والمد الثاني عند الساعة 07:20، والجزر الأول عند الساعة 10:53 والجزر الثاني عند الساعة 00:15.

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