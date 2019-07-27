محمد بن راشد: الأمم الضعيفة من تملك أسباب القوة وترضى بالهزيمة

أبوظبي (الاتحاد) قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن الأمم الضعيفة هي من تملك أسباب القوة وترضى بالهزيمة. وأضاف سموه في تغريدة ضمن سلسلة «علمتني الحياة»: «إن الأمم الجاهلة هي من تملك العلماء وترضى أن يكونوا في المؤخرة، وإن الأمم المتخلفة هي من تملك أسباب التقدم وترضى أن تمشي كالسلحفاة في عالم يتحرك بسرعة الضوء».

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