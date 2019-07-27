سعيد بن طحنون يحضر أفراح مواطنين بالعين

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس بصالة هيلي في مدينة العين، زفاف سالم علي محمد النقبي إلى كريمة أحمد علي محمد البلوشي.

كما حضر معاليه في صالة الخبيصي حفل الاستقبال الذي أقامه راشد سعيد عبدالله الكعبي بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة حمد خميس سعيد الكعبي.

وحضر معاليه في صالة الظاهر بمنطقة العين الحفل الذي أقامه سعيد مراد علي المازم بمناسبة زفاف نجله نايف إلى كريمة دغيش عبيد سعيد الكلباني.

كما حضر معاليه بفندق روتانا العين احتفال بطي سعيد خميس المعمري بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة حمد سعيد محمد الساعدي.

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