فحص مبكر لـ 230 طفلاً ضد "التوحد" في مدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت مبادرة الفحص المبكر لمرض التوحد التي أطلقتها إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بمركز الظفرة لطب الأسرة في مدينة زايد فحص أكثر 230 طفلاً من الفئة العمرية 16-30 شهراً خلال العام الماضي.

وأسفرت عمليات الفحص المبكر للتوحد عن اكتشاف حالتين من الجنسية العربية بأعراض احتمالية الإصابة بالمرض، وتم إخبار أولياء أمورهما بضرورة إكمال الفحوص اللازمة في أحد المراكز التابعة لشركة صحة.

وأكد حمد خميس ذيبان المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة الحرص على إطلاق المبادرات التي من شأنها الارتقاء بصحة الأفراد والمجتمع المحلي في كافة مدن منطقة الظفرة، وذلك انطلاقاً من سياسة ورؤية شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» الرامية إلى توفير أعلى معايير الجودة في القطاع الطبي، وتوفير البرامج العلاجية والوقائية، وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في ذلك المجال.

وأضاف أن مبادرة الفحص المبكر لمرض التوحد، والتي أطلقتها مستشفيات الظفرة في مركز الظفرة لطب الأسرة خلال العام الماضي قبل أن يتم تعميمها على جميع مستشفيات الظفرة في مدن المنطقة كافة، تضمنت توفير كوادر متميزة ومؤهلة لتطبيقها وتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة منها، موضحاً أنه تم عقد دورات تدريبية للكوادر المعنية للتعريف بالمبادرة وكيفية القيام بها قبل البدء بتطبيقها في مستشفيات الظفرة «عيادة صحة الطفل السليم».

ويعتبر مرض التوحد من الحالات التي تستلزم الكشف المبكر عنها لتسهيل علاجها ويرى المختصون أنه كلما تم تشخيص حالة التوحد مبكراً كانت نوعية وكيفية البرامج التي يخضعون لها أفضل وأسهل، وذلك انطلاقاً من التكهن بحالة المريض وتطوراتها على المدى البعيد، حيث يعتمد علاج حالات التوحد على مبدأين أساسيين، الأول وهو التدخل المبكر الذي يعد أمراً أساسياً لمساعدة الطفل المصاب بالتوحد في الحصول على حياة صحية سعيدة، وثانياً أن مرضى التوحد يستجيبون بشكل أفضل للبرامج والعلاجات التي تشكلت وفقاًَ لاحتياجاتهم.