توعية فنادق دبي بالاستعدادات الأمنية لـ"إكسبو"

دبي (الاتحاد)

افتتح العميد محمد راشد بن صريع المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة في شرطة دبي، ورشة عمل «برنامج إكسبو 2020» التي نظمتها إدارة التدريب والتطوير الجنائي، بالتعاون مع برنامج إكسبو والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، والإدارات المختصة في شرطة دبي، بهدف إطلاع مديري الأمن ونوابهم في جميع فنادق إمارة دبي على كيفية الاستعداد والتجهيز الأمني لاستقبال معرض إكسبو 2020، وكيفية حفظ الأمن لجميع زوار المعرض، ووضع الخطط والبرامج الوقائية والأمنية، والبحث عن أفضل التقنيات الأمنية الحديثة.

وتضمنت ورشة العمل، سلسلة من المحاضرات الأمنية والجنائية حول إكسبو 2020، حيث استعرض فريق برنامج إكسبو تفاصيل الحدث العالمي الذي ستشهده إمارة دبي في أكتوبر القادم، فيما قدمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أربع محاضرات، منها، الحس الأمني، والخدمات الأمنية السياحية، وقانون اللقطة، ومحاضرة عن الأجسام المشتبه بها وكيفية التعامل معها، فيما قدم فريق الدفاع المدني بدبي محاضرة حول الإخلاء. حضر ورشة العمل التي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي، العقيد حارب الشامسي، مدير الإدارة الجنائية للفعاليات والأنشطة المحلية، والعقيد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العقيد أحمد محمد مرداس، والمقدم علي اللوغاني، مدير إدارة التدريب والتطوير الجنائي، وبحضور 155 موظفاً من مديري الأمن ونوابهم في فنادق دبي.