تخريج دورتين في شرطة عجمان

عجمان (الاتحاد) شهد العقيد خلفان ناصر السويدي، مدير إدارة الشؤون المالية في شرطة عجمان، بحضور الرائد أحمد محمد صالح مدير فرع تنفيذ البرامج التدريبية، حفل تخريج دورتين نظمهما المعهد في قاعة الإمارات بمبنى القيادة.

وكانت الدورة الأولى حول «مهارات الاتصال والتواصل الفعال» بمشاركة 32 منتسباً من صف الضباط والأفراد والمدنيين من مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، فيما كانت الدورة الثانية عن «إعداد الخطط المالية» بمشاركة 15 منتسباً.

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