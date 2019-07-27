تأهيل 72 منتسباً بشرطة أبوظبي في أمن المطارات

أبوظبي(الاتحاد) نفذ معهد تدريب أمن المنافذ بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي 3 دورات تخصصية أمنية في المطارات، بمشاركة 72 منتسباً، تمثلت في دورات مشرفي أمن الطيران بمشاركة 33 منتسباً، وأمن المطارات التأسيسية، بمشاركة 30 منتسبًا، وإدارة الأزمات في المطارات لـ«9 منتسبين» من الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة. وجرى تخريج المشاركين في حفل أقيم بحضور العقيد سالم سعيد العامري، نائب مدير مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات للشؤون الإدارية.

وأشار إلى أن دورة أمن المطار التأسيسية تهدف إلى تعريف المشاركين بأساليب تنفيذ خطط الطوارئ والإخلاء المنظم في أوقات الطوارئ.

وأما دورة إدارة الأزمات في المطارات، فركزت على تعريف المشاركين بالأزمة وأنواعها، والجوانب التخطيطية والتنفيذية لإدارتها والسيناريوهات وتحديد وتنفيذ مراحل إدارة الأزمات في المطارات.

وركزت دورة مشرفي أمن الطيران على الصفات الواجب توافرها في مشرفي أمن الطيران، والإشراف على تطبيق الأوامر والتعليمات الأمنية.

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