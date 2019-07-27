شرطة أبوظبي تستشرف المستقبل

أبوظبي(الاتحاد) شارك مجموعة من منتسبي شرطة أبوظبي في ورشة عمل تخصصية في مجال استشراف المستقبل الاستراتيجي نظمتها أكاديمية دبي للمستقبل.

وتأتي الورشة في إطار حرص شرطة أبوظبي على تطوير قدراتها البشرية في استشراف المستقبل ومواكبة التطورات والمستجدات.

وأوضح العقيد خلفان المنصوري نائب مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي، أن الورشة تسهم بشكل فعال في تخطيط وتنفيذ مشاريع شرطة أبوظبي المستقبلية، ودعم تحقيق مئويتها في الجوانب كافة.

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