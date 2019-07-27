شرطة أم القيوين تدعو لمراقبة الأبناء أثناء السباحة

سعيد أحمد (أم القيوين)

نفذت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، متمثلة في قسم الشرطة المجتمعية، حملة توعية للوقاية من حوادث الغرق على الشواطئ وفي أحواض السباحة، وقدمت النصائح والإرشادات للجمهور، للحفاظ على سلامتهم. وقال الرائد ناصر سلطان بن يوسف، رئيس قسم الشرطة المجتمعية، إن الحملة بدأت الأسبوع الماضي، وتستمر طوال موسم الصيف، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور على ممارسة السباحة على الشواطئ وفي أحواض المنازل أو الفنادق، لافتاً إلى أن الحملة تدعو إلى التقيد بإرشادات السباحة في المواقع المسموح بها، والالتزام بالتعليمات والإرشادات.

وأضاف، أنه تم توزيع بروشورات توعية على مرتادي الشواطئ، وتقديم النصائح للأهالي من مختلف الجنسيات، بضرورة مراقبة الأبناء أثناء ممارسة السباحة، وعدم تركهم بمفردهم، وعدم السماح لهم بدخول البحر في حال اضطرابه أو في الأماكن الممنوعة، التي توجد بها تيارات بحرية، كما تم تنبيههم بضرورة إلزام الأطفال بارتداء سترة النجاة لحمايتهم من الغرق.

وأشار إلى أن بعض حوادث الغرق، وقعت بسبب تجاهل البعض للتحذيرات، والإقدام على السباحة في أماكن ممنوعة، وعدم اتخاذ التدابير الوقائية للسلامة، ووجود الأطفال بمفردهم دون رفقة أو متابعة من الكبار، مشيراً إلى أنه يجب على الأهالي مراقبة أبنائهم طوال الوقت، وتعليمهم السباحة.