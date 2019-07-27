طلبة الصيفي يتدربون على الدراجات الهوائية الأمنية في دبي

دبي (الاتحاد)

التحق طلبة البرنامج الصيفي في شرطة دبي «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، والذي ينفذه مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في برنامج تدريبي لتعلم كيفية ركوب الدراجات الهوائية الأمنية، وذلك أثناء وجودهم في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والذي يُعد أحد المراكز الثمانِ التدريبية الصيفية.

وأشار الملازم سيف محمد عبدالوهاب من مرتب مركز حماية الدولي ومُنسق الفعالية، إلى أن شرطة دبي أدرجت في العام 2015 الدراجات الهوائية لاستخدامها في مساندة الأعمال الشرطية والأمنية لحفظ الأمن، وتقديم الخدمات بصورة سريعة وجودة عالية، مضيفاً أن القائمين على وضع الأنشطة الصيفية اهتموا بالدمج بين النشاط الرياضي والعسكري، إلى جانب وجود تنوع بين المحاضرات التوعوية والتثقيفية والإرشادية ورحلات ترفيهية، وعليه، فقد تم اختيار 10 طلاب للتدريب على ركوب الدراجات الهوائية والتحكم بها عبر حركات متنوعة، تحت إشراف ضباط وأفراد خبراء ومتخصصين بهذا المجال.

وأضاف الملازم سيف محمد عبدالوهاب بأن هذه المجموعة تشترك مع زملائها بكافة الأنشطة الصيفية بالمركز، ونظراً لاهتمامهم بالدراجات الهوائية في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، فقد تم تقديم شرح حول مواصفات الدراجات الهوائية لهم، ومهامها الأمنية.

وأكد أن الحكومة تسعى لأن تزرع حب الرياضة بنفوس الناس من خلال تخصيص مواقع لممارسة الرياضة، وأبرزها إنشاء ممرات لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية لما لهذه الرياضة من تأثير نفسي إيجابي كبير على ممارسيها، كما أن شرطة دبي تسعى لتبني الأساليب الحديثة والمتطورة في تقديم الخدمات الشرطية للجمهور، ومواكبة اهتمام الإمارات بالبيئة والصحة والسلامة وفق المعايير الدولية.