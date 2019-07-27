توعية طلبة المدارس المجتمعية في أبوظبي بمخاطر المخدرات

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، سلسلة محاضرات توعوية للتعريف بمخاطر وأضرار المخدرات، وتعزيز جهود الوقاية منها لطلاب وطالبات المدارس المجتمعية وأولياء أمورهم.

وركزت المحاضرات على نشر مبادرة «سامح ذاتك» بهدف تعزيز قيمة التسامح الذاتي لدى المتعاطين، استناداً إلى المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تنص على أنه: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان، أو إلى النيابة العامة طالباً العلاج والرعاية الصحية ليعودوا أشخاص أسوياء للمجتمع.

وأوضح العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أن المحاضرات استهدفت الطلاب والطالبات من مختلف الأعمار وآباءهم وأمهاتهم المرافقين لهم في مقر المدارس المجتمعية في أبوظبي، وركزت على نشر الوعي المجتمعي بأضرار هذه الآفة وحماية شبابنا منها والحد من انتشارها. وأشار إلى أهم العوامل التي تساعد على تعاطي المخدرات وأساليب الوقوع في براثن الإدمان، ومنها ضعف الوازع الديني، ورفقاء السوء، والتفكك الأسري، والإهمال الدراسي، والفضول وحب التجربة، والتدخين في سن مبكر.

وأوضح الآثار السلوكية السلبية على متعاطي المخدرات، ومن بينها سرعة الغضب، والخوف والتوتر، والعزلة عن أفراد المجتمع، وإهمال الأسرة والعمل والدراسة، بينما الآثار الجسدية للمتعاطي تتمثل في احمرار العينين، وشحوب واصفرار الوجه، والسواد تحت العينين.

وشرح كيفية الوقاية من تعاطي المخدرات من خلال تقوية الوازع الديني، وتعزيز الروابط الأسرية، والبحث عن الصحبة الصالحة والابتعاد عن رفقاء السوء، والاهتمام بالدراسة، واستغلال أوقات الفراغ، وممارسة الأنشطة الرياضية، حاثاً أولياء الأمور على الاهتمام بأبنائهم ومتابعتهم وحسن رعايتهم وتربيتهم وتنشئتهم التنشئة السليمة.