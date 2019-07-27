عصابة "الفلل" أمام "جنايات دبي"

تحرير الأمير (دبي)

ضبطت شرطة دبي عصابة قيرغيزية قوامها 4 شباب متخصصين في سرقة الفلل الخالية من أصحابها، حيث كانت العصابة تنفذ العملية الأخيرة في إحدى الفلل بالسطو على ساعات ومجوهرات بقيمة تقدر بـ219 ألف درهم.

ووفق أوراق الشرطة وتحقيقات النيابة، فإن العقل المدبر لعمليات السطو الممنهجة، اجتمع مع أفراد عصابته، وجميعهم ينتمون للجنسية نفسها والفئة العمرية الشابة (27- 33)، وبعد أن تم اختيار الهدف، وهي فيلا لأسرة هندية بريطانية، وتم الاتفاق على ساعة الصفر، حيث توجهوا تحت جنح الظلام لمنطقة نخلة جميرا، ووصلوا إلى الفيلا المنشودة، ونظراً لتمرسهم في عمليات سابقة، فقد نجحوا في فتح قفل الباب والخزانات الحديدية التي تحتوي على المسروقات، وبعد أن استولوا على كل ما وقع في أيديهم، فروا هاربين، إلا أن شرطة دبي تمكنت من القبض عليهم جميعاً، كما تمكنت من استعادة جميع المسروقات.

وحسب شهادة سائق صاحب الفيلا، فإنه كان خارج الدولة في إجازة، كما كان كفيله صاحب الفيلا في إجازة بمدينة لندن حين تلقى اتصالاً من تحريات دبي يفيد بتعرض الفيلا للسرقة، فرجع فوراً إلى الدولة، وبدخول الفيلا مع الشرطة، شاهد فوضى عارمة، حيث كانت الأغراض والأثاثات مبعثرة، وتبين أن اللصوص نجحوا في الاستيلاء على محتويات الخزائن.

ووجهت النيابة للعصابة تهم السرقة ليلاً مع حمل السلاح وجنحة انتهاك حرمة مال الغير وحيازة أموال متحصلة من سرقات، كما أمرت بإحالتهم جميعاً إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام مع استمرار حبسهم.

وقال أحد المتهمين إنه التقى بأفراد العصابة في موطنه، وأخبروه بأنهم متخصصون في سرقة المجوهرات والذهب، وأن لديهم كمية كبيرة تركوها مع صديقة لهم وهي في دبي «هاربة» وبحاجة إلى إخراجها من الدولة، ووافق بالفعل مقابل مبلغ من المال، والتقى بالفتاة وأخذ منها الحقيبة التي تحتوي على عملات نقدية وأساور وأطواق ذهب وخواتم وألماس. وكانت خطته أن يقوم بإعطاء بعض الفتيات هذه المجوهرات كي يقمن بارتدائها عند مغادرتهن الدولة، ولكن الشرطة قبضت عليه قبل إتمام مخططه.

واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة ومحضر استدلالات الشرطة بأنهم خططوا واتفقوا أثناء وجودهم في موطنهم على الحضور إلى دبي من أجل تنفيذ عمليات سرقة، وعليه قاموا برسم خطط وتنفيذها حتى سقطوا في قبضة شرطة دبي.